João Pessoa é um dos destinos preferidos para o período de Carnaval

João Pessoa, mais uma vez, está no top 20 dos destinos mais preferidos para viagens no Carnaval 2025, entre os dias 1º e 5 de março, da Decolar – empresa líder em tecnologia de viagens da América Latina. Na análise, baseada nas buscas por hospedagem em seu site e app, aponta os 20 destinos nacionais e internacionais mais desejados pelos viajantes. A Capital paraibana está em 10º.

De acordo com o estudo da Decolar, a busca por hospedagem para o Carnaval, com pelo menos dois meses de antecedência, já registra um aumento de cerca de 40% em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento é auxiliado pelo intervalo maior entre o Réveillon e o Carnaval deste ano, que ampliou a janela de compra e estimulou uma distribuição mais antecipada das reservas. O crescimento ainda reforça a importância do feriado como um dos momentos mais estratégicos para o setor, impulsionando tanto viagens mais curtas quanto estadias prolongadas.

O secretário executivo do Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, afirmou que a Capital paraibana também deve receber um grande número de turistas mesmo antes do Carnaval. Conforme programação cultural promovida uma semana antes, durante a tradicional prévia carnavalesca, com eventos preparados para o Folia de Rua e Via Folia, milhares de turistas deverão estar na cidade.

“O importante é que a Prefeitura, reunindo todas as secretarias envolvidas, está pronta para responder a todas as demandas que os eventos deverão apresentar. Estamos nos reunindo com todos os setores privados também para ajustar itens como segurança, mobilidade, acessibilidade, entre outros. Assim como nos anos anteriores, iremos entregar grandes eventos e que vão injetar milhões de reais na economia, com geração de milhares de empregos temporários”, afirmou Daniel Rodrigues.

Programação – Somente a Via Folia, que terá duas semanas de apresentação de blocos com trios elétricos, serão mais de 5 mil foliões por noite, a partir do dia 14 de fevereiro. Estão programadas as saída de blocos com Vumbora (Bell Marques), Atletas (Ivete Sangalo) e Virgens de Tambaú (Léo Santana), além das Muriçocas do Miramar, com Fuba.

Já o Folia de Rua reunirá milhares de pessoas durante uma semana, até a sexta-feira, véspera do Carnaval. No período, dezenas de blocos vão desfilar na Orla marítima, assim como em diversos bairros da Capital. A Prefeitura tem dado total assistência nos preparativos dos blocos e montou um esquema de segurança e de trânsito nas áreas onde acontecerão os eventos.

“O Carnaval segue como um dos períodos mais movimentados para o turismo. Muitos viajantes optam por uma viagem rápida, enquanto outros aproveitam a data para estender e vivenciar experiências completas no destino”, destaca Daniela Araújo, diretora de Produtos em Destino da Decolar. “Uma tendência que ganha cada vez mais força é a compra de pacotes de viagem, que podem gerar uma economia de até 35% em comparação à compra individual de produtos e serviços como passagens aéreas, hospedagem, locação de veículos e atividades no destino, tornando a experiência mais acessível e conveniente para o viajante.”