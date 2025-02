Prefeitura de Sorocaba recebe diretores da empresa BYD – Agência de Notícias

Posted on

A primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, acompanhou, na tarde desta terça-feira (12), na Praça Alencastro, a apresentação especial de encerramento das atividades do ano letivo de 2023 do Coral Infantojuvenil ‘Canto da Gurizada’. No evento, Márcia Pinheiro falou sobre o Natal da Gente 2023, com uma extensa programação nos bairros de Cuiabá e a apresentação […]