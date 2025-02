ASSISTIR AO VIVO Bayer Leverkusen x FC Koln DFB POKAL, HOJE (05/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



Bayer Leverkusen x FC Koln: Previsão e Análise das Quartas de Final da DFB-Pokal

No dia 5 de fevereiro de 2025, às 20h00 (horário local na Alemanha) – o que corresponde a 17h00 em Brasília – a BayArena será o palco do confronto decisivo entre Bayer Leverkusen e FC Koln, válido pelas quartas de final da DFB-Pokal. A partida, segunda etapa do duelo, promete ser um teste rigoroso para os “Schwarzroten”, que almejam avançar para a final e, quem sabe, quebrar um jejum de conquistas importantes.

Contexto e Importância do Confronto

Após uma campanha expressiva na competição, Bayer Leverkusen vem se destacando em casa. Em seus últimos jogos na DFB-Pokal, os anfitriões têm se mostrado sólidos, mantendo cinco jogos consecutivos sem sofrer gols, e conquistaram vitórias convincentes, inclusive uma exibição memorável por 10-0 em confrontos anteriores. A equipe comandada pelo técnico Xabi Alonso demonstrou eficácia ao aproveitar a vantagem de ter enfrentado um Bayern reduzido a 10 homens, vencendo por 1-0 na fase anterior, com Nathan Tella decidindo o resultado aos 69 minutos.

Já o FC Koln, que atua na 2. Bundesliga, surpreendeu ao avançar na competição após uma vitória emocionante por 2-1 contra Hertha Berlin, conquistada nos pênaltis, quando Dejan Ljubicic marcou o gol decisivo na prorrogação. Apesar de uma campanha menos consistente e uma defesa que cedeu mais gols que o esperado, os “Billy Goats” têm demonstrado resiliência em jogos fora de casa, vencendo cinco dos seus últimos seis compromissos na DFB-Pokal, embora muitas vezes precisem recorrer à prorrogação para conseguir a vitória.

Análise de Desempenho e Probáveis Escalações

Bayer Leverkusen vem de um momento de grande estabilidade defensiva e um ataque que soma 49 gols na liga, mostrando um equilíbrio impressionante entre defesa e ofensiva. A equipe costuma se beneficiar de sua superioridade técnica e de um estilo de jogo ofensivo que tem pressionado os adversários durante toda a temporada.

Possível escalação do Bayer Leverkusen:

Goleiro: Hradecky

Hradecky Defensores: Hermoso, Nordi Mukiele, Piero Hincapie

Hermoso, Nordi Mukiele, Piero Hincapie Meio-campistas: Frimpong, Robert Andrich, Exequiel Palacios, Grimaldo

Frimpong, Robert Andrich, Exequiel Palacios, Grimaldo Atacantes: Jonas Hofmann, Amine Adli, Patrik Schick

Por outro lado, o FC Koln, apesar de ter mostrado momentos de brilho, enfrenta problemas na consistência. Com ausências e uma defesa vulnerável, os visitantes apostam em uma postura mais fechada e contragolpes rápidos para tentar surpreender.

Possível escalação do FC Koln:

Goleiro: Schwabe

Schwabe Defensores: Timo Hubers, Joel Schmied, Dominique Heintz

Timo Hubers, Joel Schmied, Dominique Heintz Meio-campistas: Gazibegovic, Dejan Ljubicic, Eric Martel, Paqarada

Gazibegovic, Dejan Ljubicic, Eric Martel, Paqarada Atacantes: Kainz; Damion Downs, Steffan Tigges

Previsão e Prognóstico

Diante de seu histórico excepcional em casa e da superioridade técnica de seu elenco, o Bayer Leverkusen é o grande favorito para este confronto. A expectativa é de que a equipe consiga impor seu ritmo e aproveitar as fraquezas defensivas do FC Koln para marcar vários gols. A previsão é de uma vitória convincente dos anfitriões por 4 a 0, o que reforçaria sua posição de destaque na DFB-Pokal e ampliaria a vantagem acumulada para o placar agregado.

Horário e Transmissão

Horário local (Alemanha – CET): 20h00

20h00 Horário de Brasília (BRT): 17h00

17h00 Transmissão: O jogo será transmitido pelos canais oficiais e plataformas de streaming contratadas, garantindo que os torcedores acompanhem cada lance em tempo real.

Com tudo a perder e muito a conquistar, Bayer Leverkusen pretende seguir sua trajetória de sucesso na DFB-Pokal, enquanto o FC Koln tentará, com muita garra, quebrar o domínio dos “Schwarzroten”. O confronto promete ser um espetáculo de futebol, repleto de emoção e decisões que podem definir o rumo da competição.