Procon-JP realiza pesquisa e encontra diária a partir de R$ 153 em hotéis e pousadas da Capital

O consumidor que pretende passar o feriadão do Carnaval curtindo a Orla de João Pessoa tem várias opções de preços de diárias para hospedagem em hotéis e pousadas e que podem oscilar entre R$ 153 e R$ 2.050, registra pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor da Capital. Vale salientar que os preços consideram o tipo de acomodação e os serviços oferecidos pelos estabelecimentos.

O mais barato é o Solmar (Cabo Branco), que cobra uma diária de R$ 153 pelo quarto com cama de solteiro, café da manhã, frigobar, tv, telefone, ar-condicionado, guarda-roupa e banheiro. O serviço inclui recepção 24 horas, piscina, academia, disponibilidade de internet e aceita animais de estimação. O levantamento foi realizado nesta terça-feira (4) e traz preços coletados em 18 estabelecimentos.

O hotel Cabo Branco Atlântico (Cabo Branco) é o que oferece a diária mais cara, R$ 2.050, só que para quarto triplo com café da manhã (superior lateral) e oferece três camas box padrão solteiro, guarda-roupa, enxoval, frigobar, cofre, tv, telefone, chuveiro quente, ar-condicionado, cafeteira, água grátis, alem de aceitar animais de estimação e disponibilizar recepção 24 horas, piscina com borda infinita, spa, academia, serviço de quarto, disponibilidade de internet, hidromassagem, ioga, triciclo, bicicletas, copa baby, toalhas de praia, cadeiras de praia e biblioteca.

Pousadas – Quanto às pousadas, o valor da diária mais em conta (R$ 160) é o do quarto de solteiro com café da manhã na Verde Mar, e oferece cama de casal, frigobar, tv a cabo, ar-condicionado e armário com cabide. No serviço estão inclusos, ainda, estacionamento gratuito, recepção 24 horas, serviço de quarto, internet, alem de aceitar animais de estimação.

Já a diária mais cara na pousada Verde Mar custa R$ 290 no quarto triplo com café da manhã e oferece uma cama de casal mais uma cama de solteiro ou três camas de solteiro, produtos de higiene pessoal, cofre, sofá, banheira ou chuveiro, toalhas, roupa de cama, mesa de trabalho, tv, telefone, secador de cabelo, armários e ar-condicionado. Outros serviços oferecidos são estacionamento gratuito, recepção 24 horas, serviço de quarto, disponibilidade de internet e aceita animais de estimação.

Os hotéis – A pesquisa do Procon-JP foi realizada nos seguintes estabelecimentos da Capital: Nord Easy Ondas do Atlântico, Littoral Cabo Branco, Ambassador Flat, Hplus Beach,; Netuanah Praia Hotel; Rede Andrade Solmar, Hotéis do Mar Tambaú e Cabo Branco, Ibis Hotel e Cabo Branco Atlântico (Cabo Branco); Verde Green, Happy Hotel Manaíra e Costa do Atlântico (Manaíra); Oceana Atlântico (Bessa); Nord Luxor, Nobile Hotels & Resorts e Corais de Tambaú (Tambaú); e Pousada Verde Mar (com várias preços de quartos).