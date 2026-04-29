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Prefeitura de João Pessoa conquista prêmio nacional com projeto inovador de modernização semafórica

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A Prefeitura de João Pessoa segue se destacando no cenário nacional ao ser premiada no Smart City Business Brazil Congress (SCB-Br), um dos mais importantes eventos do País voltados à inovação e cidades inteligentes. O reconhecimento veio por meio de um projeto inovador na área de mobilidade urbana, desenvolvido pela Unidade Municipal de Tecnologia da Informação (UMTI).

O projeto é baseado na modernização semafórica inteligente, integrada a uma ampla infraestrutura de fibra óptica que já soma cerca de 280 quilômetros espalhados pela cidade. A iniciativa prevê a conexão de 149 semáforos inteligentes, que irão operar de forma integrada e dinâmica, melhorando significativamente o fluxo do trânsito.

O coordenador da UMTI, Bruno Crispim, celebrou a conquista e destacou a relevância da premiação, que reforça o protagonismo da Capital paraibana no uso da tecnologia para melhorar a qualidade de vida da população. “Esse é um dos prêmios nacionais na área de Smart City mais importantes do País. Este ano fomos finalistas na Smart City Curitiba com esse projeto e tivemos a grande surpresa de sermos vencedores na modalidade de mobilidade urbana”, afirmou.

O superintendente executivo de Mobilidade Urbana (Semob-JP), Expedito Leite Filho, também comemorou a conquista do prêmio nacional. “Recebi essa notícia com muita alegria, responsabilidade e a sensação de dever cumprido. Esse reconhecimento reforça que João Pessoa está no caminho certo ao investir em inovação, planejamento estratégico e gestão eficiente, consolidando a cidade como referência nacional em cidades inteligentes”, afirmou.

Expedito Leite Filho também reforçou o quanto o projeto vai melhorar na mobilidade na cidade. “O projeto de Mobilidade Inteligente Conectada, com controle semafórico adaptativo por meio do POLAN e UTMC2, representa um avanço significativo na maneira como a Prefeitura de João Pessoa gerencia o tráfego urbano. Estamos falando de uma solução moderna, baseada em dados e tecnologia, que proporciona mais fluidez no trânsito, reduz o tempo de deslocamento e, acima de tudo, amplia a segurança viária para motoristas, ciclistas e pedestres”, destacou.

Como irá funcionar – Além de melhorar o fluxo de veículos, o sistema permitirá priorizar o deslocamento de ônibus, ambulâncias e viaturas de segurança pública, tornando o trânsito mais eficiente e seguro. “Nosso projeto de modernização semafórica inteligente está ligado à nossa infraestrutura de fibra. Já temos 280 km de fibra e vamos conectar 149 semáforos inteligentes em corredores estratégicos da cidade”, explicou Crispim.

A tecnologia também possibilitará o monitoramento em tempo real do transporte coletivo, informando à população os horários exatos de chegada dos ônibus. “Isso vai fazer o trânsito fluir melhor, priorizar os ônibus, ambulâncias e carros da segurança pública. Vamos ter a capacidade de informar à população em tempo real quando o ônibus vai passar, além de priorizar situações de emergência”, destacou o coordenador da UMTI.

Centro de Cooperação – Toda a operação será gerenciada pelo Centro de Cooperação da Cidade (CCC), em funcionamento no bairro do Altiplano, considerado o “cérebro” da gestão integrada do Município. O espaço reúne diversas secretarias e órgãos, como Defesa Civil, Semob, Guarda Civil Metropolitana e Meio Ambiente, permitindo decisões mais rápidas e coordenadas. “Toda essa parte semafórica está ligada ao Centro de Cooperação da Cidade, que é o grande cérebro dessa inteligência. Lá acontece a integração de todas as secretarias, permitindo que as políticas públicas sejam executadas de forma conjunta e eficiente”, completou.

Com a implantação do sistema inteligente, a expectativa é reduzir congestionamentos e diminuir o tempo de resposta em atendimentos de emergência, especialmente no deslocamento de ambulâncias.

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