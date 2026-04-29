Cruzeiro mostra poder de decisão para superar Boca na Libertadores

Por MRNews



Em uma partida complicada e muito disputada fisicamente, o Cruzeiro mostrou poder de decisão para derrotar o Boca Juniors (Argentina) pelo placar de 1 a 0, na noite desta terça-feira (28) no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Grupo D da Copa Libertadores da América.

Após esta vitória a Raposa assumiu a liderança da sua chave na competição continental com seis pontos, mesma pontuação dos argentinos, que aparecem na vice-liderança. Mas podem acontecer mudanças na classificação, pois Universidad Católica (Chile) e Barcelona de Guayaquil (Equador) ainda entrarão em ação nesta rodada.

A equipe comandada pelo técnico Artur Jorge encontrou muitas dificuldades para enfrentar um Boca que mostrou muito espírito de luta e dedicação tática para fechar os espaços na defesa. Com isso, pouco foi criado na etapa inicial. E o lance de maior destaque antes do intervalo foi a expulsão do atacante Bareiro, que acertou o rosto do volante Christian aos 45 minutos.

Mesmo com um homem a mais o Cruzeiro continuou com dificuldades no segundo tempo. Apesar de manter mais a posse de bola, encontrava poucos espaços para agredir o gol adversário. Diante deste cenário Artur Jorge começou a realizar mudanças. E uma delas foi fundamental para o resultado final da partida. Aos 37 minutos Matheus Pereira tocou na medida para Kaio Jorge, que, dentro da área, tocou rasteiro para o colombiano Néiser Villarreal, que teve apenas o trabalho de escorar para o fundo do gol.