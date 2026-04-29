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Agência Minas Gerais | Governo de Minas e prefeituras avançam na governança integrada da mobilidade na Região Metropolitana de Belo Horizonte

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O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), assinou, nesta terça-feira (28/4), um Acordo de Cooperação Técnica com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Prefeitura de Belo Horizonte para apoiar a estruturação de um novo modelo de transporte na Região Metropolitana da capital mineira.

O acordo prevê apoio técnico e operacional ao município na elaboração de estudos para a concessão dos serviços de mobilidade, além da implementação de uma rede unificada de Transporte Público Coletivo (TPC) na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

O termo foi assinado pelo secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno; pelo prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião; e pelo chefe do Departamento de Estruturação de Projetos de Mobilidade do BNDES, Arian Bechara.

A formalização do acordo reforça a atuação conjunta entre Estado, município e instituições parceiras, ampliando a capacidade de planejamento e execução de políticas públicas voltadas à mobilidade urbana.

“Avançar em infraestrutura e mobilidade exige união de esforços. Este é mais um passo, e o Estado segue aberto ao diálogo e comprometido com a construção de soluções para uma agenda estratégica para a população”, destacou o secretário Pedro Bruno.

O presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel) e prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez, reiterou a importância da colaboração intermunicipal para o sucesso da iniciativa. Para ele, o acordo é um marco na busca por eficiência operacional no setor.

“Buscar soluções para a mobilidade urbana na Região Metropolitana é prioridade. Estamos falando de um tema que impacta diretamente a vida das pessoas: o tempo e a qualidade de vida. A minha convicção continua a mesma, de instituirmos uma governança metropolitana da mobilidade na Grande BH e nesse sentido que temos buscado avançar junto à Seinfra. Agora precisamos ser efetivos”. 

“Integração tarifária e infraestrutura urbana precisam andar juntas e de forma coordenada. E o município, o Governo Estadual e o Governo Federal precisam dialogar e entender que a questão da mobilidade é responsabilidade dos três entes federativos. Este acordo de cooperação técnica assinado com o BNDES tem uma dupla importância. Vamos agilizar processos e ter ao lado a própria fonte de financiamento”, ressaltou o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião.

Evento

A assinatura ocorreu durante o evento “Governança Federativa Metropolitana”, promovido pela Frente Nacional de Prefeitos, com apoio da Prefeitura de Belo Horizonte.

O encontro reúne gestores públicos e especialistas para discutir os desafios do transporte coletivo e seus impactos nas dinâmicas urbanas e regionais, além de marcar a institucionalização de um grupo de trabalho voltado à construção de propostas para a mobilidade na RMBH.

Governança

O Governo de Minas tem ampliado a articulação com os municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte para avançar em soluções para a mobilidade.

No último ano, foi realizado o 1º Encontro Estratégico de Mobilidade, com participação das Secretarias de Infraestrutura e de Governo (Segov), da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Agência RMBH) e das prefeituras de Belo Horizonte, Contagem, Betim e Nova Lima.

A iniciativa busca alinhar estratégias e superar entraves históricos, como a falta de conexão entre os modais e o aumento da demanda por transporte coletivo.

A terceira reunião do grupo, realizada em março, na Cidade Administrativa, reforçou a atuação conjunta entre Estado e municípios na construção de propostas estruturantes e de longo prazo. 

 

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