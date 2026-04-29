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Abertas inscrições para avaliação presencial de português para imigrantes e refugiados – IFSP

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Candidatos devem se inscrever entre 4 e 18 de maio; prova será aplicada no dia 30, em Campinas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) publicou, na segunda-feira (27), o Edital nº 13/2026, que abre inscrições para a avaliação presencial de Língua Portuguesa destinada a estrangeiros, imigrantes e refugiados.

A iniciativa é promovida pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PRX), em parceria com a Coordenadoria de Relações Internacionais (Arinter/CRI) do IFSP e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). A avaliação é voltada a estudantes que tenham concluído cursos de Português como Língua Adicional (PLA) oferecidos na modalidade a distância ou on-line pelo IFRS.

A iniciativa é organizada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PRX), em parceria com a Coordenadoria de Relações Internacionais (Arinter/CRI) do IFSP e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). A avaliação é destinada exclusivamente a estudantes que concluíram cursos de Português como Língua Adicional (PLA) ofertados pelo IFRS na modalidade a distância ou on-line.

As inscrições estarão abertas no período de 4 a 18 de maio de 2026 e devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico, conforme orientações disponíveis no edital. Para participar, o candidato precisa comprovar a conclusão do curso de PLA e atender aos requisitos estabelecidos no documento, incluindo o envio da documentação exigida dentro do prazo.

A prova será aplicada no dia 30 de maio de 2026, no Campus Campinas do IFSP, das 14h às 17h30. A avaliação tem como objetivo verificar a capacidade de compreensão, leitura, interpretação e produção básica em língua portuguesa, com base nos conteúdos trabalhados ao longo da formação.

A realização da avaliação presencial integra as ações institucionais voltadas à inclusão educacional e social de públicos migrantes, ao possibilitar a certificação das competências linguísticas adquiridas e ampliar oportunidades de inserção acadêmica e profissional no Brasil.

Cronograma

Etapa Data
Período de inscrições 04 a 18 de maio 
Divulgação preliminar das inscrições homologadas 19 de maio
Recursos quanto à não homologação 20 e 21 de maio
Divulgação final das inscrições homologadas 25 de maio
Aplicação da prova 30 de maio
Divulgação do resultado preliminar 02 de junho
Recursos quanto ao resultado 04 e 05 de junho 
Publicação do resultado final 08 de junho

Os interessados devem consultar o edital completo para acessar o link de inscrição, conferir a documentação exigida e obter orientações detalhadas sobre o processo.

Documentos

Edital nº 13/2026

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