Por MRNews



‘Descanse em paz’: despedida publicada por Alberto Cowboy emociona seguidores nas redes sociais

Alberto Cowboy comoveu fãs e seguidores nesta terça-feira (28) ao compartilhar uma mensagem de despedida em suas redes sociais. O ex-participante do Big Brother Brasil revelou estar vivendo um momento de luto após a morte de um tio querido e publicou uma homenagem repleta de emoção.

Conhecido pelo público desde sua participação no BBB, Alberto utilizou o Instagram para expressar seus sentimentos e prestar a última homenagem ao familiar. A publicação rapidamente chamou atenção e recebeu inúmeras mensagens de apoio.

Texto emocionante marcou despedida

Na mensagem compartilhada, Alberto Cowboy utilizou palavras sensíveis para falar sobre a perda. Em tom reflexivo, ele comparou a morte à partida de um navio que desaparece no horizonte, deixando saudade entre aqueles que permanecem.

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Ao final da homenagem, o ex-BBB fez uma despedida direta ao tio, demonstrando carinho e gratidão pelas lembranças vividas ao lado dele.

“Amado tio Ronald, descanse em paz”, escreveu.

A publicação tocou muitos internautas, que deixaram comentários de solidariedade e força para o influenciador e sua família neste momento delicado.

Vídeo antigo reforçou emoção

Além do texto, Alberto também compartilhou um vídeo antigo em que o tio aparecia demonstrando apoio durante sua trajetória no BBB7, exibido em 2007. O registro emocionou ainda mais os seguidores, que destacaram o vínculo especial entre os dois.

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Nos comentários, fãs lembraram momentos marcantes da carreira do ex-brother e elogiaram a forma sincera como ele se despediu.

“Muita força para toda a família”, escreveu uma seguidora.

“Linda homenagem. Que ele descanse em paz”, comentou outra internauta.

Trajetória de Alberto Cowboy

Alberto Cowboy ficou nacionalmente conhecido ao participar do Big Brother Brasil 7, onde se destacou por sua personalidade forte e por protagonizar momentos intensos dentro da casa.

Em 2026, ele voltou aos holofotes ao participar novamente de uma edição especial do reality, reacendendo a memória do público sobre sua trajetória na televisão.

Agora, em meio ao momento de tristeza, Alberto recebeu o carinho dos fãs, mostrando que continua cercado por apoio e admiração.

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