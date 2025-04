Obra de galeria fica pronta e trânsito é liberado na Vila Rossi

Cláudio Ribeiro





A Prefeitura de São José dos Campos concluiu na quarta-feira (9) a obra da galeria de águas pluviais na Vila Rossi, no norte da cidade. Com isso, foi liberado o trânsito de veículos no trecho da Avenida Rui Barbosa que estava interditado e em ambos os sentidos nas ruas Constantino Pintos e Franz de Castro.

O tráfego nessas duas vias adjacentes estava funcionando somente em mão única desde o dia 3 devido aos danos causados pela chuva intensa que havia atingido a região. A intervenção foi necessária para garantir a segurança dos usuários.

A ampliação da galeria vai melhorar a drenagem local. Haverá maior eficiência na vazão das águas, eliminação dos pontos de alagamento na área e integração da nova estrutura à rede da Rua Tuiuti.

Iniciada em novembro, a obra teve investimento de R$ 705.500, com recursos do Município e repasses do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos).



