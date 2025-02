Agenda Cultural de Fevereiro – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Fotos: Eduardo Santinon – Secom Por: Évelyn Azevedo Evento realizado nesta sexta-feira (15) contou, também, com mais uma edição do “Mercado Solidário”, programa do Fundo Social de Solidariedade (FSS). A Prefeitura de Sorocaba realizou, na tarde desta sexta-feira (15), a entrega das obras de drenagem e pavimentação na Rua Jacutinga, localizada no bairro Jacutinga, Zona […]