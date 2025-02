Primeira Liga de Portugal.

.

Prévia: Porto X Sporting – Prognóstico, Notícias das Equipes e Escalações

próximo dia 7 de fevereiro de 2025, às 20h15 (horário local), o Estádio do Dragão será palco de um confronto decisivo entre Porto e Sporting Lisboa, válido pela 21ª rodada da Primeira Liga. embate coloca frente a frente o terceiro colocado, Porto, que busca reverter uma sequência negativa, e o líder do campeonato, Sporting, que deseja consolidar sua posição no topo da tabela.

álise das Equipes*

O Por encerrou 2024 com uma vitória expressiva de 4 a 0 sobre o Boavista, posicionando-se na segunda colocação, empatado em pontos com o Sporting. Contuo início de 2025 tem sido desafiador para os Dragões, que acumularam apenas dois pontos dos últimos 12 disputados, resultando na demissão do técnico Vitor Bruno. Sob o cdo de Martín Anselmi desde janeiro, a equipe conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o Maccabi Tel Aviv na Liga Europa, seguida por um empate em 2 a 2 contra o Rio Ave na última rodada da liga nacional.

Por outra, o Sporting, sob a liderança de Rui Borges, tem apresentado um desempenho consistente. Após um períinstável, os Leões registraram quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos da liga, incluindo um triunfo por 1 a 0 sobre o Benfica em 29 de dezembro. Recentemente, inaram o Porto na semifinal da Taça da Liga com uma vitória por 1 a 0 em janeiro.

Retrospecto epectativas

Historicamente, o Pto tem sido dominante em confrontos diretos, com 93 vitórias contra 86 do Sporting em 252 partidas disputadas. No entanto, o últimcontro no Estádio do Dragão pela liga terminou empatado, e o Sporting não vence o Porto fora de casa na competição desde abril de 2016. (en.wikipedia.org)

Desfalques e Prováveis Escalações

O técnico Anselmi ou uma formação com três zagueiros desde sua chegada ao Porto. A equipe não contará com Ivan Marcano, devido a uma lesão no joelho, e é provável que Marko Grujić e Martimnandes também desfalquem a partida por problemas musculares. Além disso, Nico González transferiu ra o Manchester City na última janela de transferências.

Pelo lado do Sporting, Viktor Gyökeres tem sido dúvida aperder os últimos dois jogos devido a uma lesão na coxa. Caso não esteja disponível, Rui Borges precisará encontrar alternativas para suprir a ausa do atacante, que já marcou 22 gols nesta temporada. Pedro Gonçalves e Nuno Santos estão fora por lesões no joelho, eanto Hidemasa Mori será avaliado antes da partida.

Prognóstico

Considerando o forte desempenho do Porto em casa e as possíveis ausências no atado Sporting, espera-se um confronto equilibrado. Uma previsão plausível seria um empate em 2 a 2, resultado que manteria a invencibilidade do Porto Eádio do Dragão contra o líder do campeonato.

Este clássico promete ser decisivo para as ambições de ambas as equipes na temporada, com o Porto buscando reduzir a diferença para o topo da tabee o Sporting tentando ampliar sua liderança.