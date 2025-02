Casal é preso suspeito de matar familiar a facadas dentro de apartamento no residencial Vila Jardim

Foto: Divulgação/PCRR



Um casal foi preso na manhã desta quinta-feira, 6, suspeito de matar Maxoel dos Santos Oliveira, de 44 anos, no residencial Vila Jardim, bairro Cidade Satélite, zona Oeste de Boa Vista.

A investigação para esclarecer o assassinato da vítima teve início no dia 1º de dezembro de 2024. Inicialmente, as testemunhas relataram à Polícia Civil que Maxoel teria sido atacado na rua ao voltar do atendimento a um cliente – já que trabalhava com conserto de celulares – e que sofreu oito facadas em uma tentativa de latrocínio.

A partir da versão apresentada, a polícia passou a investigar um possível acerto de contas envolvendo uma facção criminosa. No entanto, as apurações apontaram que o crime ocorreu dentro do apartamento da vítima e, possivelmente, foi motivado por uma briga familiar.

A investigação indicou ainda um possível envolvimento da filha da companheira de Maxoel e do marido dela. Eles levaram a vítima ao hospital e alegou o suposto latrocínio. Contudo, os dois suspeitos do crime entraram em contradições em alguns detalhes de seus depoimentos, o que levou a polícia a aprofundar ainda mais as investigações.

Com isso, a Civil conseguiu esclarecer, por meio de outras testemunhas, que Maxoel foi esfaqueado dentro do apartamento durante uma bebedeira.

Busca e apreensão

Durante a operação, denominada de “Veritas Mortis”, a polícia também apreendeu celulares, assim como outros objetos, além de encontrar a possível arma do crime. Com o uso de luminol, os peritos constataram vestígios de sangue em diversos pontos do apartamento, reforçando assim os depoimentos colhidos.

O casal será apresentado na Audiência de Custódia nesta sexta-feira, 7.

