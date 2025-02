AO VIVO Benfica x Moreirense assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (08/02), escalações, palpites Primeira Liga

Posted on

Após 8 rodadas, as receitas de bilheteria dos times cariocas apresentaram uma variedade significativa. O Flamengo liderou com uma impressionante arrecadação de R$ 4.119.635,83, seguido pelo Vasco da Gama SAF com R$ 2.624.201,42. No entanto, vale ressaltar que o Botafogo e o Fluminense tiveram resultados negativos, com o Botafogo registrando -R$ 325.210,70 e o Fluminense […]