Botafogo-SP x Atlético-GO Onde assistir AO VIVO, Brasileirão SÉRIE B, hoje (13/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Botafogo-SP x Atlético-GO é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (13) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Botafogo como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por Notícias do CRB

Botafogo-SP x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Série B do Brasileirão

Botafogo-SP e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (13), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida marca a estreia do Botafogo diante da sua torcida na competição, enquanto o Atlético-GO busca manter a liderança após a goleada na estreia.

Onde assistir ao vivo

Transmissão: Disney+

Disney+ Tempo real: ge.globo (lance a lance)

Situação das equipes

Botafogo-SP tenta se recuperar da derrota por 1 a 0 para o América-MG na estreia. Apesar do resultado negativo, o técnico Márcio Zanardi aprovou a atuação do time, que deve manter a base com três zagueiros. Durante a semana, o clube perdeu o atacante Douglas Baggio, que foi para o CRB, mas trouxe o equatoriano Ronie Carrillo, ex-Inter de Limeira, para reforçar o ataque.

Atlético-GO chega embalado após vencer o Athletic por 4 a 2 fora de casa na primeira rodada. A equipe goiana lidera a Série B com saldo positivo e mira sua segunda vitória consecutiva para se firmar no topo da tabela. O técnico Cláudio Tencati fará algumas mudanças por conta de desfalques importantes.

Prováveis escalações

Botafogo-SP – Técnico: Márcio Zanardi

Formação: 3-4-3 (com variação para 5-4-1 sem a bola)

Escalação: João Carlos; Alisson Cassiano, Edson e Rafael Milhorim; Jeferson, Wesley Dias, Leandro Maciel e Gabriel Risso; Jonathan Cafú, Jefferson Nem e Alexandre Jesus.

Desfalque: Gabriel Bispo (lesão muscular)

Atlético-GO – Técnico: Cláudio Tencati

Formação: 4-3-3

Escalação: Vladimir; Raí Ramos, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Willian Maranhão (ou Léo Naldi), Rhaldney e Kauan; William Pottker, Sandro Lima e Marcelinho.

Desfalques: Shaylon (lesão no adutor) e Caio Dantas (dores no calcanhar)

Arbitragem

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE)

Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE) Assistente 1: Rodrigo Guimarães Pereira (SE)

Rodrigo Guimarães Pereira (SE) Assistente 2: Daniel Vidal Pimentel (SE)

Daniel Vidal Pimentel (SE) Quarto árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Douglas Marques das Flores (SP) VAR: Vinicius Gomes do Amaral (MG)

O jogo promete ser equilibrado, com o Botafogo tentando se impor em casa e o Dragão querendo manter o embalo da primeira rodada. Fatores como a estreia do novo reforço no ataque tricolor e a consistência ofensiva do Atlético-GO devem influenciar diretamente no desenrolar da partida.

Tags: brasileirão série b, botafogo-sp x atlético-go, onde assistir série b, escalações botafogo atlético, futebol ao vivo hoje, santa cruz ribeirão preto, transmissão série b 2025

