Funjope promove interação de crianças autistas com Piquenique inclusivo

A Prefeitura de João Pessoa, sob coordenação de sua Fundação Cultural (Funjope), realizou, na tarde deste domingo (13), a primeira edição do Piquenique Inclusivo 2025. Com o tema ‘Autismo é Singular, Inclusão é Plural’, o encontro faz parte do projeto Somos Capazes – Tardezinha Inclusiva. A ação, que conta com a parceria da Associação Paraibana de Autismo (APA) e Turma Tá Blz, aconteceu no Parque Solon de Lucena e envolveu uma série de ações voltadas à criançada.

“Esse Piquenique Inclusivo no Parque Solon de Lucena faz parte das nossas ações de política de inclusão social das crianças autistas. Nós fazemos esse trabalho há três anos e cinco meses e sempre diversificamos. Essa vivência que as famílias e as crianças têm aqui na Lagoa é fundamental para ampliar o alcance da interação social delas”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que, ao longo desses anos, é possível constatar que as crianças estão se desenvolvendo de uma forma plena a partir dessa experiência que envolve cultura, diversão, mas é, sobretudo, um processo educativo e pedagógico.

“A maioria dessas crianças é diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e estamos em abril, que é o mês de comemoração internacional da conscientização do autismo, mas nós, da Funjope e da Prefeitura, na gestão do prefeito Cícero Lucena, trabalhamos de maneira estrutural a questão do autismo. Faz parte da nossa política de inclusão social e isso nos deixa muito contentes e muito felizes”, acrescenta.

A presidente da APA, Hosana Carneiro, lembrou que este foi o sexto piquenique. “É realizado através de emendas impositivas, com a parceria da AC Social, APA, Turma Tá Blz, a Prefeitura de João Pessoa e a Funjope num trabalho que realizamos em conjunto há três anos e meio. É o mês de conscientização do autismo e aproveitamos para fazer esse Piquenique Inclusivo, onde acolhemos as famílias”.

O bom desse projeto, conforme Hosana, é que, não só a criança e a mãe participam, mas também a avó, os irmãos, os primos, o que considera muito importante, ou seja, fazer com que todos estejam juntos nesse momento de inclusão dos autistas.

“Muitas vezes, eles vão nas instituições, mas só com o cuidador, e os nossos projetos Tardezinha Inclusiva, Piquenique Inclusivo, Cinema Inclusivo são abertos a todos. A Lagoa é para todos e é um espaço inclusivo no mês de abril. Aproveito também para convidar as pessoas para a corrida do autismo, no dia 27”, destacou.

Nik Fernandes, umas das organizadoras do evento, também comemorou. “Neste domingo ensolarado, o coração de João Pessoa pulsou ainda mais forte com o Piquenique Inclusivo na Lagoa, um encontro inesquecível que reuniu famílias atípicas para celebrar a inclusão, o amor e a construção de memórias afetivas. O evento, parte do projeto Tardezinha Inclusiva, proporcionou momentos de alegria e pertencimento para crianças autistas e suas famílias, com uma programação pensada com carinho e acessibilidade”, observou Nik Fernandes, umas das organizadoras do evento.

Pipoca, algodão-doce, brinquedos infláveis, show de mágica e muitas risadas coloriram o dia. “Isso mostra que quando há vontade política, sensibilidade e escuta ativa, é possível transformar vidas. Mais do que um piquenique, foi uma verdadeira ocupação do espaço público com afeto, respeito e inclusão. Graças a essa gestão comprometida, conseguimos tirar as crianças de dentro de casa e oferecer a elas experiências únicas que ficarão guardadas na memória não só das crianças, mas de toda a família”, constatou.

No olhar de Nik Fernandes, o projeto Tardezinha Inclusiva tem sido um marco na vida dessas famílias, proporcionando encontros, trocas, acolhimento e diversão. “Hoje, mais uma vez, mostrou seu poder de transformação. Porque toda criança merece brincar, pertencer e ser feliz”.

Famílias – As mães que têm a oportunidade de levar seus filhos para o Piquenique Inclusivo sempre saem do local com o coração leve. Para elas, é um momento especial em que os filhos interagem com outras crianças e se divertem.

A dona de casa Edileusa do Nascimento, do município de Santa Rita, é mãe de Edilane, de 35 anos e conta que, como mãe atípica, eventos como a Tardezinha Inclusiva e o Piquenique Inclusivo ajudam a fazer com que cada mãe saia da rotina.

“Para mim, tem uma importância fundamental trazer minha filha para qualquer evento voltado para as crianças atípicas. Eu sempre batalho para conseguir um ônibus e vir mais gente. Hoje mesmo trouxe uma outra mãe que está um pouco deprimida, disse para ela levantar a cabeça porque aqui tantos os filhos como nós, mães, nos divertimos. Para mim, essa é uma experiência valiosa. Minha filha, apesar da idade, é uma criança e gosta muito de se divertir. Peço a Deus que dê muita saúde ao secretário Marcus e todos da equipe por nos proporcionar tantas coisas boas. Tudo isso é muito gratificante”, comentou.

A professora de artes Letícia Belo é mãe de Josué, de 7 anos, que é autista, e parabeniza a gestão por ter o cuidado de realizar eventos como o Piquenique Inclusivo.

“Eu acho que o Piquenique Inclusivo é muito importante para nós, mas principalmente para as crianças. Muitas dessas mães não têm a oportunidade de um momento como esse com seu filho. É algo que promove a interação com outras crianças. Eu, como mãe atípica, vejo como um momento único, onde todo mundo se conhece, onde temos contato com outras mães que, às vezes, precisam de um apoio, e também aprendemos com elas. É um momento muito bom para que as crianças sintam a liberdade de interagir com outras crianças”.

Programação – O evento contou com a participação dos palhaços Kika e Baba Baby, apresentações do mágico Smith e do cantor mirim Luiz Felipe. Além disso, houve atendimento odontológico, oficinas de massinha de modelar, pintura fácil, recreação, cabanas de piquenique, brinquedos infláveis, muita animação e a feirinha inclusiva, com produtos feitos pelas mães.