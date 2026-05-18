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PRF e Nova Iguaçu se unem no monitoramento da Dutra à cidade

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PRF e Nova Iguaçu se unem no monitoramento da Dutra à cidade




A Prefeitura de Nova Iguaçu fechou uma parceria inédita com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para integrar o monitoramento da cidade à Rodovia Presidente Dutra, uma das principais vias do país. Na prática, veículos suspeitos identificados na rodovia poderão continuar sendo acompanhados mesmo após entrarem no perímetro urbano. O convênio, assinado pelo prefeito Dudu Reina nesta segunda-feira (18), prevê compartilhamento de imagens, leitura automática de placas e troca de dados de inteligência entre a PRF e o novo sistema municipal de segurança.

Como cerca de 14 quilômetros da Via Dutra cortam o município, a avaliação é que a integração pode ampliar a capacidade de resposta das forças de segurança e agilizar a identificação de veículos roubados, clonados ou envolvidos em crimes.

“Esse acordo representa um avanço importante para a segurança pública da nossa cidade. Vamos trabalhar de forma integrada com a PRF, compartilhando informações e ampliando nossa capacidade de monitoramento. Quem entra e sai de Nova Iguaçu passa a ser acompanhado de forma muito mais eficiente”, afirmou o prefeito Dudu Reina.

A integração acontece em meio ao maior projeto de modernização da segurança pública já implantado pela Prefeitura. Nova Iguaçu vai instalar 350 novas câmeras com inteligência artificial, reconhecimento facial e monitoramento em tempo real. Somadas às 80 já existentes que fazem o monitoramento do trânsito no Centro de Operações de Nova Iguaçu (CONIG), a cidade passará a contar com 430 equipamentos espalhados por vias estratégicas, acessos urbanos, viadutos, pontes e passagens de nível.

O projeto também prevê a criação de um novo Centro de Comando e Controle, na Via Light, para concentrar as operações de monitoramento e integrar Guarda Municipal, Polícia Militar, PRF e outros órgãos de segurança.

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