Agência Minas Gerais | Governo de Minas publica segundo lote de nomeações do concurso público da Educação

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Mais um passo para fortalecer o quadro de profissionais da educação estadual em Minas Gerais. O Governo de Minas, por meio das Secretarias de Estado de Educação (SEE/MG) e de Planejamento e Gestão (Seplag/MG), publicou no Diário Oficial, nesta terça-feira (19/5), 2.201 nomeações referentes ao segundo lote do cargo de Professor da Educação Básica (PEB) do Concurso Público nº 01/2025 da Educação.

“Essas novas nomeações representam mais um avanço do Governo de Minas no fortalecimento da educação pública estadual. Estamos ampliando o quadro de professores efetivos em todas as regiões do estado, garantindo mais estabilidade para as escolas, valorização dos profissionais da educação e melhores condições para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes mineiros”, destaca o secretário de Estado de Educação, Gustavo Braga.

As novas nomeações contemplam todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs) do estado e reforçam o compromisso do Governo de Minas com a valorização dos profissionais da educação e o fortalecimento da rede estadual de ensino. Somadas às 4.390 nomeações publicadas em fevereiro, o total de nomeados para o cargo de PEB chega a 6.591. A previsão é de que cerca de 10 mil professores sejam nomeados ainda neste ano.

O Concurso Público nº 01/2025 da Educação disponibiliza 13.795 vagas em todo o estado para os cargos de Professor de Educação Básica (PEB), Especialista em Educação Básica (EEB), Assistente Técnico de Educação Básica (ATB), Técnico da Educação (TDE), Analista da Educação Básica (AEB), Analista Educacional (ANE) e Analista Educacional na função de Inspeção Escolar (ANE/IE). As oportunidades estão distribuídas entre as 47 SREs e a Unidade Central da SEE/MG.

Desde fevereiro, o Governo de Minas já nomeou 6.886 novos servidores para a Educação Estadual. Até o momento, foram publicadas 6.591 nomeações para PEB, 257 para AEB e 38 para TDE. As nomeações dos demais cargos serão divulgadas em breve.

Perícia médica

Para dar mais agilidade ao processo de posse, em 2026 a Seplag-MG modernizou o agendamento da perícia médica admissional. O novo sistema permite que o próprio candidato nomeado escolha data e horário para realização dos exames, garantindo mais agilidade ao processo de posse.

O agendamento é realizado de forma on-line, pelo Sistema de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (Sipemso), por meio de link enviado ao e-mail informado na inscrição.

Em caso de dúvidas, o contato deve ser feito pelo endereço admissional.pericia@planejamento.mg.gov.br.

Planejamento estratégico

As nomeações foram organizadas em lotes considerando dois critérios principais: a capacidade de atendimento da perícia médica nas regionais e a nova organização pedagógica da rede estadual, estruturada em etapas trimestrais. A medida busca garantir previsibilidade ao processo e minimizar impactos na dinâmica escolar.

O Concurso Público nº 01/2025 da Educação oferece quase 14 mil vagas para atuação nas 47 SREs e nas mais de 3400 unidades escolares de todo o estado.