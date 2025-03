Carnaval chegando! Bora curtir com respeito e responsabilidade?

Posted on

Relacionadas Minas Gerais celebrou, neste sábado (7/9), os 202 anos da Independência do Brasil com uma série de eventos em todo o estado, reforçando a importância da data comemorativa. Dando destaque à presença do Governo de Minas no interior, o vice-governador Professor Mateus participou do desfile cívico-militar realizado na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro. […]