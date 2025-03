São José tem saldo positivo de 1.481 empregos em fevereiro

Posted on

Os blocos ainda lotam ruas do Rio, com segurança. Foto: Fernando Maia/ Riotur Por conta do circuito dos blocos de rua do Carnaval 2025, a CET-Rio preparou um esquema especial de trânsito para este sábado (08/02) e domingo (09/02) para organizar as festas dos blocos autorizados pela Prefeitura do Rio. Equipes da CET-Rio, compostas por […]