Programa de Incentivo ao Esporte é pauta da apresentação da Fesporte durante seminário na Alesc

Foto: Divulgação /Fesporte

O Programa de Incentivo ao Esporte (PIE) foi tema da palestra do presidente da Fesporte, Jeferson Ramos Batista, e do presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD-SC), Renan Pirath, durante o Seminário de Gestão Esportiva realizado nos dias 27 e 28 de março na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

A apresentação iniciou com a fala de Renan Pirath que detalhou o decreto que regulamenta o Programa de Incentivo ao Esporte, reforçando a importância da somatória do valor de até R$ 75 milhões anuais que se somará ao orçamento da Fesporte, hoje calculado em R$ 60 milhões.

Os números mostram que, no ano de 2025, o esporte de Santa Catarina ficará ainda mais estruturado financeiramente, podendo assim atender várias áreas como esporte educacional, esporte de alto rendimento, paradesporto, esporte de participação, organização de eventos, entre outros.

O presidente da Fesporte destacou que o primeiro edital do Programa Incentivo ao Esporte (PIE) deverá ser lançado no mês de abril. “O PIE será um marco para o esporte de Santa Catarina e está sendo muito esperado pela comunidade esportiva. Este programa virá para fomentar ainda mais o esporte e estamos muito otimistas em poder atender todas as alas do esporte desde o educacional, até o alto rendimento, entre algumas outras. Vamos lançar o primeiro edital no mês de abril e em seguida já trabalhar nos próximos”, explicou.

“O Programa de Incentivo ao Esporte (PIE) tem potencial para revolucionar o esporte de Santa Catarina. A Fesporte está trabalhando fortemente no programa, em fazer os editais bem redondo, de fácil acesso para as instituições que poderão cadastrar os seus projetos e certamente será um sucesso”, afirmou Renan Pirath.

Assessoria de Comunicação da Fesporte

Jornalista Guilherme Brazzalle

E-mail: guilherme@fesporte.sc.gov.br

Telefone: (48) 99190-9994