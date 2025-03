Pumas x Chivas ASSISTIR AO VIVO HOJE (01/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

Posted on

Por MRNews Pedrinho Faz Contato com Renato Gaúcho para Ser o Novo Técnico do Vasco Nesta quinta-feira (12/12), o presidente do Vasco, Pedrinho, iniciou contatos diretos com Renato Gaúcho para discutir a possibilidade de o experiente treinador assumir o comando do clube. Aos 62 anos, Renato está sem clube desde que deixou o Grêmio ao […]