AVISO DE CANCELAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 05/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

O MUNICIPIO DE BONITO/MS, através do Excelentíssimo Prefeito Municipal, torna público, a quem possa interessar, o cancelamento da Dispensa de Licitação n° 05/2025, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM PAINEL DE LED P3 OUTDOOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE GOVERNO, com fulcro no art. nº 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021. As razões que fundamentaram o presente cancelamento se encontram à disposição dos interessados nos autos do processo de Dispensa em epígrafe.

Bonito/MS, 27 de fevereiro de 2025.

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal.