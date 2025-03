Necaxa x Tigres ASSISTIR AO VIVO HOJE (01/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Necaxa x Tigres é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (01) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem Necaxa como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Necaxa x Tigres: A Hora da Verdade para os Rayos na Liga MX

No próximo sábado, 1º de março, o Necaxa recebe o Tigres no Estádio Victoria, pela Jornada 10 do Torneio Clausura 2025 da Liga MX. Com o Necaxa ocupando o 3º lugar da tabela com 18 pontos e os Tigres em 5º com 16 pontos, a expectativa é de um duelo de alta intensidade. A equipe de Aguascalientes chega motivada após duas vitórias impressionantes, enquanto os Tigres tentam se recuperar de derrotas consecutivas. Para os locais, a vitória é fundamental para consolidar a boa fase, enquanto os visitantes, com importantes desfalques, buscam superar suas dificuldades.

Últimos Resultados e Contexto Atual

O Necaxa tem surpreendido com seu bom desempenho recente, incluindo vitórias convincentes por 3-1 sobre Mazatlán e 4-0 contra o Atlas. O time do técnico Nicolás Larcamón está embalado, mostrando confiança e energia dentro de campo. Já o Tigres, por outro lado, passou por momentos difíceis, com derrotas apertadas para León e Bravos de Juárez. A equipe sofre com a ausência de vários jogadores importantes, incluindo Fernando Gorriarán e Rómulo Zwarg, além de outros jogadores com lesões e suspensões.

Possíveis Alineações

Necaxa: Ezequiel Unsain (goleiro); Alexis Peña, Emilio Lara, Jesús Alcantar (defensores); Raúl Sandoval, Agustín Palavecino, Kevin Rosero, Iván Rodríguez (meio-campistas); Pável Pérez, José Paradela, Diber Cambindo (atacantes).

Tigres: Nahuel Guzmán (goleiro); Joaquim Pereira, Jesús Angulo, Javier Aquino, Jesús Garza (defensores); Guido Pizarro, Bernardo Parra, Juan Brunetta (meio-campistas); Sebastián Córdova, Marcelo Flores, André-Pierre Gignac (atacantes).

O Desafio para os Tigres

Apesar de terem uma equipe talentosa, os Tigres têm enfrentado dificuldades neste torneio, especialmente com a ausência de jogadores-chave. A regra de minutos de menores também tem sido um obstáculo, já que o time ocupa a última posição nesta categoria, o que complica ainda mais sua situação. No entanto, com jogadores como André-Pierre Gignac e Guido Pizarro, o time de Monterrey ainda é uma ameaça perigosa, capaz de surpreender qualquer adversário.

Pronóstico

Diante das dificuldades do Tigres e da boa forma do Necaxa, a previsão é uma vitória para os Rayos, com um 2-0. O time local parece mais preparado para conquistar os três pontos, especialmente jogando em casa, onde tem se mostrado forte.

O jogo será transmitido ao vivo no México pelo canal Azteca 7 e via streaming pelo Claro Sports e ViX, a partir das 17h (horário local). Será uma grande oportunidade para os fãs da Liga MX assistirem a um confronto cheio de emoções e com grandes implicações para a classificação.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

