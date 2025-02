Operação Integrada desmonta rede de receptação na Grande Florianópolis

Posted on

Com investimento de R$ 2,3 milhões, obras são comemoradas por alunos Obras de melhorias foram inauguradas no Campus Hortolândia nesta quinta-feira, 29 agosto. Entre elas estão: seis novos laboratórios de automação e eletroeletrônica, vestiários no ginásio esportivo e pergolado para proteger os alunos do tempo. Os discentes acreditam que os espaços serão bem aproveitados: “Além das aulas […]