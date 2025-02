Querétaro x Atlético San Luis ASSISTIR AO VIVO HOJE (07/02) – LIGA MX

A PARTIDA entre Querétaro x Atlético San Luis é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (07/02) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem Querétaro como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

OUTROS JOGOS

Querétaro x Atlético San Luis: Onde assistir ao jogo da 6ª rodada do Clausura 2025 da Liga MX?

Querétaro e Atlético San Luis se enfrentam nesta sexta-feira, 7 de fevereiro, em partida válida pela 6ª rodada do Clausura 2025 da Liga MX. O duelo será realizado no Estádio La Corregidora, com início às 19h00 (horário do México) e 22h00 (horário de Brasília). A transmissão será feita pelo serviço de streaming pago Caliente TV, enquanto nos Estados Unidos o jogo estará disponível via ViX Premium.

Momento das equipes

Ambas as equipes chegam ao confronto precisando da vitória para se afastar da parte inferior da tabela. O Atlético San Luis vive uma fase difícil, ocupando o penúltimo lugar da classificação com apenas três pontos. Após uma vitória sobre o Puebla na segunda rodada, o time sofreu três derrotas consecutivas, intensificando a pressão sobre o elenco.

Por outro lado, o Querétaro também soma apenas uma vitória no Clausura 2025, conseguida diante dos Pumas. Apesar disso, o empate recente contra o Chivas pode servir como um fator motivacional para os Gallos Blancos, que buscam uma reação na competição.

Retrospecto recente

Nos últimos confrontos entre Querétaro e Atlético San Luis, a disputa tem sido equilibrada, com ambas as equipes alternando vitórias. No entanto, jogando em casa, o Querétaro costuma ser um adversário complicado, o que pode ser um fator favorável para os anfitriões.

Onde assistir Querétaro x Atlético San Luis?

Data: Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025

Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 Horário: 19h00 (horário do México) | 22h00 (horário de Brasília)

19h00 (horário do México) | 22h00 (horário de Brasília) Local: Estádio La Corregidora

Estádio La Corregidora Transmissão no México: Caliente TV (streaming pago)

Caliente TV (streaming pago) Transmissão nos EUA: ViX Premium

Este duelo promete ser crucial para ambas as equipes, que buscam se reerguer no Clausura 2025. Quem conseguirá levar os três pontos para casa?





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.