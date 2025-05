Treze x Central; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Treze x Central: Rivalidade Equilibrada na Série D do Brasileirão 2025

Neste sábado, 31 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília), Treze e Central voltam a se enfrentar em mais um capítulo da tradicional rivalidade nordestina, desta vez pela 7ª rodada do Brasileirão Série D, no Estádio Amigão, em Campina Grande. O confronto marca o 17º duelo oficial entre as duas equipes, e o retrospecto não poderia ser mais equilibrado: seis vitórias para cada lado e quatro empates.

Treze e Central alimentam uma rivalidade que ultrapassa o futebol. As cidades de Campina Grande (PB) e Caruaru (PE) também disputam culturalmente o título de “Maior São João do Mundo”, o que torna os embates em campo ainda mais simbólicos e intensos. A última vez que os dois times se encontraram foi em 2021, também pela Série D. Na ocasião, a Patativa venceu por 2 a 1 com dois gols de Patrick, enquanto Birungueta descontou para o Galo da Borborema.

Já a última vitória do Treze sobre o Central aconteceu em 2015, quando Nonato garantiu o triunfo por 1 a 0. Desde então, o equilíbrio tem sido a marca registrada dessa rivalidade. Agora, em 2025, ambas as equipes chegam motivadas, mas em situações distintas no Grupo 3 da competição.

O Treze, após sofrer uma derrota por 1 a 0 contra o Santa Cruz-RN, perdeu posições na tabela e está fora da zona de classificação para a próxima fase. A equipe paraibana busca reencontrar o caminho das vitórias para retornar ao G-4 e seguir firme na luta pelo acesso à Série C.

Do outro lado, o Central venceu o Horizonte na última rodada e ocupa, atualmente, uma posição dentro do grupo dos quatro primeiros colocados. Uma nova vitória neste fim de semana pode consolidar a equipe pernambucana na parte de cima da tabela e aumentar as chances de classificação.

A partida promete ser equilibrada e intensa, como manda a tradição do confronto. Treze e Central colocam em jogo mais do que três pontos: colocam em campo o orgulho de suas cidades e o desejo de fazer história em mais uma edição do Brasileirão Série D.

Tags: Treze x Central, Brasileirão Série D 2025, Grupo 3 Série D, Campeonato Brasileiro Série D, Estádio Amigão, futebol nordestino, rivalidade Campina Grande x Caruaru, Galo da Borborema, Patativa.

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.