São José anuncia contratação da colombiana Manu Rios

A equipe do Pontz São José Basketball anunciou nesta terça-feira (4) a contratação da armadora colombiana Manu Rios para a disputa da edição de 2025 da LBF.

Atuando pelo Ponta Grossa, a armadora da Seleção Colombiana foi um dos grandes destaques da última edição da LBF, terminando como a segunda maior pontuadora da competição, com média de 19,4 pontos por jogo. Em uma partida memorável, Manu marcou 42 pontos, registrando a segunda maior pontuação de uma atleta na história da do principal torneio nacional.

Além disso, a colombiana se destacou em diversas estatísticas: Manu Rios foi a 5ª maior assistente da LBF, com 6,7 assistências por jogo, a 2ª melhor em roubos de bola, com média de 2,76 por partida, terminou como líder em pontos na linha do lance livre (4,76 pontos por jogo) e foi convocada para o Jogo das Estrelas da LBF.

“É uma grande oportunidade estar em um clube como o São José, escolhi o time porque é um clube com muita projeção. É uma equipe muito organizada em termos de estrutura, tem uma cidade muito bonita e um plantel muito interessante que estamos formando. Creio que com a minha chegada e das demais atletas que vão compor o elenco teremos chances de fazer uma boa participação na Liga”, afirmou a jogadora sobre a motivação de jogar no time joseense.

Montagem do elenco

Manu Rios é a segunda atleta anunciada pelo Pontz São José Basketball para a temporada 2025. Antes dela, o clube anunciou a renovação da ala/pivô Lau Isaias, que havia sido uma das principais destaques do time nas temporadas passadas.

A equipe estreia na LBF no dia 8 de março, às 11h, contra o Corinthians, em São Paulo



