Cícero Lucena lança 2ª edição da Corrida Paraibana pelo Autismo e destaca cultura inclusiva de João Pessoa

A cada novo evento, João Pessoa se consolida como uma cidade de olhar humano e inclusivo, onde promove iniciativas que transformam a sociedade através da conscientização e da valorização das diferenças. Nesta quinta-feira (6), o prefeito Cícero Lucena fez o lançamento da 2ª Corrida Paraibana Pelo Autismo, maior corrida inclusiva do Nordeste voltada para esse público tão especial, que vai acontecer em 27 de abril, no Busto de Tamandaré.

A solenidade, marcada por homenagens ao gestor da Capital, considerado ‘Prefeito Amigo do Autista’ pelo Movimento Orgulho Autista Brasil (Moab), aconteceu no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, onde Cícero disse que a corrida tem um propósito que vai além do esporte, se inserindo num contexto de cultura inclusiva.

“A nossa gestão, cada vez mais, cuida de toda a cidade em todos os aspectos. Despertar a consciência da sociedade, da população de um modo geral, que nós não podemos agir em favor de um número cada vez maior de famílias e pessoas que precisam desse cuidado e de condições saúde, lazer, cultura e esportes”, afirmou o prefeito.

Novas iniciativas – A Prefeitura, que já tem programas reconhecidos como Tardezinha Inclusiva, equipamentos sociais e política de acolhimento dos autistas nas escolas, deve ganhar novas iniciativas para o cuidado com o autista. Cícero Lucena adiantou que a Secretária de Turismo vai apresentar um projeto para quem visita João Pessoa ter um atendimento especial e, no esporte, uma academia específica para o autista será desenvolvida. O vice-prefeito Leo Bezerra celebrou o momento da Capital, com olhar voltado para a inclusão.

“Não poderia ser diferente, porque eu vivo o dia a dia dessa cidade e eu sei o amor que o prefeito Cícero Lucena tem. E muita gente dizia que alguns sonhos não poderiam se tornar realidade. Um deles, eu sou testemunha, os tablets para os alunos da rede municipal. E aquele sonho se tornou realidade, como inúmeros outros que nós vimos na cidade de João Pessoa, no caso aqui hoje do autismo”, afirmou Leo Bezerra.

Na última edição, o evento reuniu mais de mil atletas, entusiastas e famílias em uma manhã de muita energia e conexão. Foi um marco para promover a interação entre autistas e a comunidade, mostrando que juntos é possível transformar barreiras em oportunidades. “Nosso desejo é levar nossos projetos culturais para o estado, e por João Pessoa ser uma cidade que acolhe o autista, iremos buscar ampliar ainda mais o nosso trabalho”, afirmou Hosana Carneiro, presidente da Associação Paraibana de Autismo, que vai realizar a prova em parceria com a Prefeitura de João Pessoa.

A prova tem a finalidade de despertar as pessoas sobre o que é autismo e, por meio do esporte, levar informação, desconstruir preconceito e, claro, incluir os autistas no meio da sociedade. O secretário executivo de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Juliano Sucupira disse que a Prefeitura vai se empenhar para consolidar esse evento no calendário de provas do Brasil. “Estamos bem felizes com a promoção de mais esta prova. É um evento que vai muito além da inclusão e cuidado, é acima de tudo o compromisso com o autismo”, comentou.

Daniele Pereira, adolescente autista, homenageou o prefeito com depoimento sobre sua relação com a Tardezinha Inclusiva, responsável pela melhoria da sua socialização e desenvolvimento. “Obrigada por nos dar essa oportunidade. Por fazer aquilo que a gente gosta, que é brincar, se divertir e estar junto com nossos familiares”, afirmou a jovem durante a solenidade que ainda contou com a apresentação de Luiz Felipe, criança autista que cantou e tocou uma canção chamada ‘Amigos’, de autoria de Nick Fernandes.

Prova e inscrição – Serão dois percursos, de 5 e 10 quilômetros, mais um circuito para familiares – o Family Run. As inscrições podem ser feitas através do link https://www.race83.com.br/evento/2025/corrida-de-rua/2-corrida-paraibana-pelo-autismo.