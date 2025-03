BOLETIM – Educação realiza reunião técnica com as Coordenadorias Regionais para avançar em melhorias na educação catarinense

A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina realizou nesta quarta e quinta-feira, 12 e 13, uma reunião técnica com as 37 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e com o Instituto Estadual, em Joinville.

Ao longo do encontro, foram abordados temas como ensino, infraestrutura das escolas, formação continuada dos professores como contrapartida do programa Universidade Gratuita e o processo de ingresso dos profissionais aprovados no maior concurso da história da Educação do Estado.

Para o secretário de Estado da Educação, Aristides Cimadon, os encontros são essenciais para alinhar as estratégias de todas as regiões para continuar melhorando a qualidade da educação catarinense.

Durante as conversas, foram construídos planos de ação para identificar os pontos de atenção, visando a melhoria constante em todas as escolas estaduais de Santa Catarina já a partir deste ano letivo.

