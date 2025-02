AO VIVO Famalicão x Vitória de Guimarães assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (08/02), escalações, palpites Primeira Liga

Primeira Liga de Portugal.

Preview: Famalicão x Vitória de Guimarães – Primeira Liga, 8 de fevereiro de 2025

A Primeira Liga entra na sua 21ª rodada com um confronto interessante entre Famalicão e Vitória de Guimarães, marcado para o Estádio Municipal de Famalicão, neste sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 18h30 (horário de Brasília). Ambos os times buscam consolidar vitórias recentes e melhorar suas posições na tabela.

Famalicão em busca da primeira vitória em casa desde agosto

Após uma vitória importante fora de casa contra o Boavista por 2 a 0, Famalicão finalmente quebrou uma série de 10 jogos sem vitórias, com cinco derrotas e cinco empates. O time de Hugo Oliveira foi impulsionado pelos gols de Vaclav Sejk e Gustavo Sa, que garantiram os três pontos. No entanto, Famalicão não vence em casa desde agosto, com um desempenho ruim como mandante, somando apenas 11 pontos em 10 jogos.

Com 24 pontos em 20 jogos, o time ocupa a 9ª posição na tabela e ainda luta para se distanciar das últimas posições. A equipe terá que melhorar seu desempenho em casa para garantir sua permanência na divisão principal.

Vitória de Guimarães busca vitória fora de casa para impulsionar sua temporada

Por outro lado, o Vitória de Guimarães chega a este jogo com uma vitória importante sobre o AVS (2-0), após uma sequência de nove jogos sem vencer, com seis empates e duas derrotas. A equipe de Luis Freire ocupa a 7ª posição, com 29 pontos, e busca uma vaga nas competições europeias, distante 11 pontos do Braga, 4º colocado.

Embora tenha dificuldades fora de casa, o Vitória de Guimarães pode encontrar no confronto contra Famalicão uma chance de vencer após sete partidas sem triunfos longe de seus domínios.

Possíveis escalações

Famalicão deverá manter a formação que venceu o Boavista, com Rodrigo Pinheiro, Enea Mihaj, Justin De Haas e Rafa Soares na defesa. No meio-campo, Mathias De Amorim e Tom Van De Looi devem seguir como titulares, enquanto Gustavo Sa, Sorriso, Oscar Aranda e Vaclav Sejk compõem o ataque.

Já o Vitória de Guimarães não contará com Nuno Santos, suspenso, mas deve contar com a presença de Nelson Oliveira no ataque, ao lado de Telmo Arcanjo e Jesus Ramirez. Bruno Gaspar está fora devido a uma lesão muscular, enquanto Gustavo Silva segue fora por um longo período.

Previsão do jogo

Apesar do Famalicão ter interrompido sua sequência negativa, o Vitória de Guimarães, com um elenco mais experiente e uma boa sequência recente, parece ser o time mais preparado para levar a melhor. Acreditamos que a equipe visitante sairá com a vitória por 2 a 1, estendendo sua vantagem histórica sobre o Famalicão e buscando consolidar-se entre os primeiros colocados da liga.

Famalicão x Vitória de Guimarães: previsão de placar final – Famalicão 1-2 Vitória de Guimarães

Onde Assistir?

O jogo será transmitido ao vivo em Portugal pelo Sport TV. No Brasil, a transmissão pode acontecer pelo canal ESPN ou pelo serviço de streaming Star+.