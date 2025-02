Posted on

A retomada dos investimentos em obras de infraestrutura viária em Minas Gerais, nos últimos anos, provocou o aumento do aporte de recursos de maneira considerável na área de meio ambiente do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). Só em 2024, o setor recebeu mais R$15 milhões para investir no apoio às ações da […]