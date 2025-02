Curso gratuito de Compostagem é oferecido no Jardim Botânico de Sorocaba – Agência de Notícias

Os sorocabanos com idade a partir de 18 anos poderão participar, nos dias 17 e 18 de fevereiro, das 8h às 17h, do curso gratuito de Compostagem no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”, localizado no Jardim Dois Corações. As inscrições poderão ser feitas, a partir das 9h de segunda-feira (10), pelo link: https://tinyurl.com/curso-compostagem.

Realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), e o Sindicato Rural de Sorocaba, o curso tem como intuito ensinar as operações necessárias e essenciais para a realização da compostagem, bem como fornecer subsídios que auxiliem o participante a desenvolver uma agricultura menos agressiva ao meio ambiente e obter produtos mais saudáveis.

A compostagem é feita através da decomposição dos resíduos, por meio da ação de agentes biológicos (fungos, bactérias, insetos, entre outros), seja em ambiente rural ou doméstico. O produto final da degradação, assim como as células mortas desses microrganismos, dão origem ao húmus.

De acordo com a Sema, as vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição. O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, pelo e-mail: jardimbotanico@sorocaba.sp.gov.br.