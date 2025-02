Com a parceria do Governo do Estado, Hospital Baía Sul realiza primeira cirurgia ortopédica eletiva

Posted on

O estudante da rede estadual Davi Baia Camilo, de 18 anos, é o mineiro selecionado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) para representar o estado no programa Jovem Senador, promovido pelo Senado Federal. Matriculado no 3º ano do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) na Escola Estadual Hermenegildo Vilaça, em Juiz […]