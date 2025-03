Agência Minas Gerais | Centro de Referência em Cachaça vai capacitar produtores para a produção em Florestal

Minas Gerais é o maior produtor de cachaça de alambique do país, mas o setor ainda precisa vencer muitos desafios como a dificuldade de exportação e alto índice de clandestinidade das pequenas indústrias. Para fortalecer ainda mais essa tradição e levar inovação ao setor, foi inaugurado nesta sexta-feira (21/3), em Florestal, o Centro de Referência da Cachaça. O laboratório vai conectar tecnologia e produção, oferecendo suporte técnico e aprimorando a qualidade da cachaça mineira.

O espaço faz parte do projeto “Centro de Referência em Cachaça do Estado de Minas Gerais – Transferência de Tecnologia aos Produtores”, viabilizado pelo Governo de Minas, com investimento de mais de R$ 3,5 milhões por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Fapemig e capitaneado pela Secretaria de Estado de Agricultura- Seapa.

O secretário de Estado de Agricultura, Thales Fernandes, ressaltou a importância do espaço para alavancar a valorização do produto no estado. “O Centro de Referência da Cachaça é mais que um laboratório, viemos trazer tecnologia para esses produtores. Desde o plantio até a colheita, variedades melhoradas, o manejo correto, formação, todo processo produtivo, análises laboratoriais, tudo isso vai fomentar esse produto que agrega valor e traz renda para o produtor rural”.

O projeto que resultou no laboratório busca a transferência de tecnologia, por meio de capacitações para os produtores formais e informais da cachaça, tais como cursos de correção do solo, de cultivo de cana, de boas práticas de fabricação, bem como aprimoramento de tecnologias de produção, análise sensorial e produção de blends, além da efetiva criação do laboratório de análise de cachaça.

A partir dos trabalhos desenvolvidos junto aos produtores e resultados físico-químicos (parâmetros estabelecidos pela legislação) será elaborado um plano de ação com o agricultor.

Essa assistência técnica será feita com base em análises laboratoriais, com o corpo técnico da UFV – Campus Florestal, em parceria com Emater, Ima, Epamig e a Prefeitura Municipal de Florestal.

“A cachaça se destaca não somente como um produto genuinamente mineiro, mas também como um produto tecnológico. O Centro de Referência em Cachaça de Florestal é mais uma demonstração de como a ciência e a tecnologia podem beneficiar setores tradicionais. Essa infraestrutura tecnológica irá possibilitar melhorias na qualidade de produtos, redução de custos para nossos produtores e propiciará que essa iguaria chegue em diversos locais, além de Minas, com mais qualidade, segurança e valorização”, reforça Lucas Mendes, subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Sede-MG.

Investimentos

O Centro de Referência em Cachaça da UFV Florestal é um projeto coordenado pelo professor José Carlos Baffa Júnior, cuja obra teve etapa única, com valor previsto e repassado para compras de equipamentos de R$ 3,6 milhões, com gasto das obras e reforma para instalação do laboratório no valor de R$ 200 mil. O tempo de duração da obra foi de um ano.

Para a superintendente de Abastecimento Alimentar e Cooperativismo da Seapa, Jaqueline Santos, a estruturação do Laboratório da Cachaça em Florestal é de extrema importância para o setor, para a economia e para a valorização do produto.

“A cachaça é um símbolo importante de Minas Gerais, representando parte da história e da cultura do nosso estado. As bebidas produzidas em alambique refletem a tradição ao utilizarem a mão de obra familiar. Essas análises e laudos realizados pela instituição, contribuirão para a assistência técnica a produtores de cachaça, bem como para a qualidade da bebida e segurança alimentar do consumidor”.