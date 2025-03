ONDE ASSISTIR Polônia x Malta ao vivo ELIMINATÓRIAS Europeias da Copa 2025 HOJE (24/03), ESCALAÇÕES, PALPITES

A partida Polônia x Malta acontece hoje, HOJE (24) às 16:45 hs . As eliminatórias da ELIMINATÓRIAS Europeias da Copa seguem empolgando o amante por futebol.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, Acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo.

Prévia: Polônia x Malta – Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

A Polônia recebe Malta nesta segunda-feira (24 de março de 2025), às 16h45 (horário de Brasília), no Stadion Narodowy, em Varsóvia, pela segunda rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Enquanto os poloneses buscam consolidar seu favoritismo, Malta tenta surpreender após uma estreia competitiva.

Análise das Equipes

A Polônia estreou com vitória sobre a Lituânia por 1 a 0, graças a um gol tardio de Robert Lewandowski. Apesar do resultado positivo, a equipe de Michal Probierz não convenceu, encontrando dificuldades para furar a defesa adversária, mesmo jogando em casa. Além disso, a defesa polonesa sofreu bastante nos últimos compromissos, acumulando 16 gols sofridos em seis partidas na Liga das Nações.

Por outro lado, Malta surpreendeu ao fazer um jogo equilibrado contra a Finlândia, perdendo por 1 a 0. Sob o comando de Emilio De Leo, a seleção maltesa mostrou evolução tática e defensiva, apesar de seu histórico negativo em partidas de eliminatórias. Agora, a equipe encara um desafio ainda maior ao visitar Varsóvia.

Notícias e Prováveis Escalações

A Polônia terá desfalques importantes. Sebastian Walukiewicz e Nicola Zalewski estão fora por lesão, e Piotr Zielinski e Pawel Dawidowicz também não jogaram na estreia. O técnico Michal Probierz deve manter o esquema 3-5-2, com Karol Swiderski ao lado de Lewandowski no ataque.

Malta, por sua vez, não contará com Kurt Shaw, expulso contra a Finlândia. Enrico Pepe ou Myles Beerman devem assumir sua vaga na defesa. No ataque, Teddy Teuma segue como a principal referência ofensiva.

Polônia (provável escalação):

Skorupski; Wieteska, Bednarek, Kiwior; Cash, Urbanski, Moder, Szymanski, Frankowski; Swiderski, Lewandowski.

Malta (provável escalação):

Bonello; Pepe, Carragher, Muscat; J. Mbong, Guillaumier, Satariano, Camenzuli; Teuma, Nwoko; P. Mbong.

Palpite e Prognóstico

Apesar da instabilidade recente, a Polônia tem ampla superioridade técnica e deve dominar a partida. Malta pode oferecer resistência no início, mas a tendência é uma vitória tranquila dos donos da casa.

Placar previsto: Polônia 4-0 Malta.

Esse artigo foi escrito com base em estatísticas e informações atualizadas sobre as seleções.