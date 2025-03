ONDE ASSISTIR Israel x Noruega ao vivo ELIMINATÓRIAS Europeias da Copa 2025 HOJE (25/03), ESCALAÇÕES, PALPITES

Por MRNews



A partida Israel x Noruega acontece hoje, HOJE (25) às 15:45 hs . As eliminatórias da ELIMINATÓRIAS Europeias da Copa seguem empolgando o amante por futebol.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, Acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

Prévia: Israel x Noruega – Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Israel e Noruega se enfrentam nesta terça-feira (25 de março de 2025), às 15h45 (horário de Brasília), no Nagyerdei Stadion, na Hungria, pela segunda rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Ambas as seleções venceram na estreia e buscam manter o bom início na competição.

Análise das Equipes

A seleção israelense iniciou a campanha com uma vitória apertada por 2 a 1 sobre a Estônia. O time comandado por Ran Ben Shimon mostrou solidez ofensiva, mas sofreu dificuldades na defesa. Com a impossibilidade de jogar em casa devido a questões políticas, Israel segue atuando em campos neutros, o que pode ser um desafio extra na disputa por uma vaga na Copa do Mundo.

Já a Noruega estreou de forma avassaladora ao golear a Moldávia por 5 a 0. A equipe escandinava conta com um elenco talentoso e ofensivo, liderado pelo astro Erling Haaland, que marcou um dos gols da vitória. O técnico Ståle Solbakken tem como objetivo levar a Noruega de volta a um Mundial após um longo hiato – a última participação do país foi em 1998.

Os noruegueses chegam com confiança, ainda mais após a promoção para a Liga A da Liga das Nações, consolidando o crescimento do time nos últimos anos. A presença de jogadores experientes como Martin Ødegaard e Alexander Sørloth pode fazer a diferença diante de Israel, que terá que se superar para conter o poderio ofensivo do adversário.

Notícias e Prováveis Escalações

O técnico Ran Ben Shimon não terá grandes desfalques para este jogo. O destaque fica por conta do jovem meia Oscar Gloukh, que vem chamando atenção de grandes clubes europeus, além do atacante Manor Solomon, ex-Tottenham, que será peça fundamental na tentativa de furar a defesa norueguesa.

Já a Noruega pode ter a ausência do zagueiro Leo Østigård, que saiu lesionado na última partida. O defensor Torbjørn Heggem pode ganhar a vaga ao lado de Kristoffer Ajer no miolo da defesa.

Israel (provável escalação):

Peretz; Dasa, Nachmias, Shlomo, Revivo; Jaber, Abu Fani; Biton, Gloukh, Solomon; David.

Noruega (provável escalação):

Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Donnum; Ødegaard, Berge, Aasgaard; Sørloth, Haaland, Schjelderup.

Palpite e Prognóstico

Israel costuma marcar gols em suas partidas de eliminatórias, mas enfrenta uma Noruega muito mais preparada e com um ataque letal. Placar previsto: Israel 1-3 Noruega.

Esse artigo foi escrito com base em estatísticas e informações atualizadas sobre as seleções.