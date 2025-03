ONDE ASSISTIR Macedônia do Norte x País de Gales ao vivo ELIMINATÓRIAS Europeias da Copa 2025 HOJE (25/03), ESCALAÇÕES, PALPITES

A partida Macedônia do Norte x País de Gales acontece hoje, HOJE (25) às 15:45 hs . As eliminatórias da ELIMINATÓRIAS Europeias da Copa seguem empolgando o amante por futebol.

Assim, a partida válida pela principal competição de seleções europeias, Acontece na data informada e a transmissão acontecerá, conforme abaixo. Fique atento no site para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

Prévia: Macedônia do Norte x País de Gales – Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Macedônia do Norte e País de Gales se enfrentam nesta terça-feira (25), às 15h45 (horário de Brasília), na Tose Proeski Arena, pelo Grupo J das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Os anfitriões vêm embalados por uma vitória convincente sobre Liechtenstein por 3 a 0, enquanto os galeses bateram o Cazaquistão em um jogo apertado. O País de Gales, sob o comando de Craig Bellamy, busca sua segunda participação consecutiva em Mundiais, enquanto a Macedônia do Norte tenta se classificar pela primeira vez.

Prováveis escalações

Macedônia do Norte : Dimitrievski; Dimoski, Zajkov, Musliu, Alioski; Bardhi, Alimi; Churlinov, Elmas, Trajkovski; Miovski.

: Dimitrievski; Dimoski, Zajkov, Musliu, Alioski; Bardhi, Alimi; Churlinov, Elmas, Trajkovski; Miovski. País de Gales: Darlow; Roberts, Rodon, Davies, Williams; Sheehan, Cullen; Thomas, Brooks, D. James; Johnson.

Previsão

A Macedônia do Norte vive grande fase, com seis vitórias seguidas, enquanto o País de Gales está invicto há sete partidas. O confronto promete ser equilibrado, com um possível empate por 1 a 1.

Esse artigo foi escrito com base em estatísticas e informações atualizadas sobre as seleções.