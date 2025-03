Procon-JP reúne academia de ginástica e Conselho de Educação Física para discutir práticas irregulares  

Posted on

As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs), coordenadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), estão ampliando a oferta do serviço de prova eletrônica de legislação em todas as regiões do estado. Ao todo, 43 unidades contam com o serviço, além de provas de reciclagem e cursos especializados. As provas estão disponíveis nas UAIs […]