Vicentina Aranha: comemoração de 101 anos terá show de Ivan Lins

No dia 27 de abril, o Vicentina Aranha completa 101 anos. Inaugurado em 1924 como Sanatório Vicentina Aranha, foi um dos maiores centros para tratamento de tuberculose da América Latina e impulsionou o crescimento de São José dos Campos.

Mantendo o seu legado de espaço de saúde e de bem-estar, foi reaberto como Parque em 2007, e desde 2011, está sob gestão da AFAC – Organização Social de Cultura.

Para celebrar os 101 anos do Vicentina Aranha, entre os dias 24 e 27 de abril, o Parque realizará uma programação especial, com uma roda de choro, concerto na Capela com o Núcleo de Música Antiga do CAEB, oficina de criação de personagem e contação de histórias para o público infantil, abertura da exposição fotográfica “Olhares sobre o Vicentina”, show “Abre Alas” com o músico Ivan Lins e banda, visita mediada e encerramento com o concerto “Tão Jobim” da Orquestra Joseense com participação da cantora Ana Morena.



Atividades especiais permitem aos munícipes que conheçam e desfrutem do Parque | Foto: Divulgação

Espetáculos

No show em homenagem ao aniversário, no dia 26, sábado, às 19h, o músico Ivan Lins vai apresentar sucessos consagrados como “Vitoriosa”, “Novo Tempo”, “Cartomante”, “Iluminados”, “Dinorah Dinorah”, “Lembra De Mim”, “Antes Que Seja Tarde”, “Depende De Nós”, “Começar De Novo”, “Ai Ai Ai Ai Ai”, “Bandeira Do Divino”, “Bilhete”, “Meu País”, entre outros.

Já no domingo, dia 27, às 10h30, a Orquestra Joseense convida a cantora Ana Morena para o concerto especial “Tão Jobim”, uma celebração à obra do grande compositor brasileiro Antônio Carlos Jobim. A programação completa do Parque Vicentina Aranha pode ser consultada no site www.pqvicentinaaranha.org.br e nas redes sociais @parquevicenina.

Ingresso solidário

Todas as atrações são gratuitas e não é necessário fazer reserva ou retirada de convites. O ingresso solidário, em benefício das entidades assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade, é 1kg de alimento não perecível que pode ser entregue no ponto de coleta da portaria principal do Parque diariamente, das 6h às 21h.

Confira a programação

Dia 24/04, quinta

Quinta com Choro: Roda Especial

Horário: 18h30 às 20h30

Local: Quiosque São José

Dia 25/04, sexta

Concerto com o Núcleo de Música Antiga do CAEB

Horário: 19h

Local: Capela Sagrado Coração de Jesus

Dia 26/04, sábado

Oficina de Criação de Personagens

Horários: 11h e 16h

Local: Cantos de Leitura – Pavilhão Marina Crespi

Máximo 20 participantes (por ordem de chegada)

Contação de Histórias para o Público Infantil

Horário: 15h

Local: Cantos de Leitura – Pavilhão Marina Crespi

Máximo 20 participantes (por ordem de chegada)

Acessível em Libras

Abertura da Exposição Fotográfica “Olhares sobre o Vicentina”

Abertura: 26/04, às 16h

Visitação até 15 de maio

Funcionamento: quinta a domingo, das 9h às 17h

Local: Pavilhão São José

Show Abre Alas com Ivan Lins e Banda

Horário: 19h

Local: Bambuzal

Dia 27/04, domingo

Vicentina de Portas Abertas: Visita Mediada

Horário: 9h

Ponto de encontro: Pavilhão Central

Concerto “Tão Jobim” com Orquestra Joseense e Ana Morena

Horário: 10h30

Local: Bambuzal

Serviço:

Parque Vicentina Aranha

Endereço: Rua Engenheiro Prudente Meireles de Moraes, 302 Vila Adyanna

Site: www.pqvicentinaaranha.org.br

Redes sociais: @parquevicentina



