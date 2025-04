Puebla x Necaxa ASSISTIR AO VIVO HOJE (18/04), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Puebla x Necaxa é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (18) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem Puebla como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

Club Puebla x Necaxa: Tudo sobre o duelo da Rodada 17 da Liga MX Clausura 2025

O futebol mexicano chega à reta final da fase de classificação do Clausura 2025, e um dos confrontos que promete emoções acontece nesta sexta-feira (18), às 22h (horário de Brasília), entre Club Puebla e Club Necaxa, no Estadio Cuauhtémoc, em Puebla.

O duelo, válido pela Rodada 17 da Liga MX, coloca frente a frente duas equipes em situações opostas na tabela. O Club Puebla ocupa a 17ª posição, enquanto o Necaxa aparece em 7º lugar, dentro da zona de repescagem para a fase final.

Análise das equipes

Club Puebla

O time da casa vive um momento complicado: venceu apenas 1 das últimas 5 partidas, com um desempenho instável sob o comando de Pablo Guede. A equipe busca encerrar o campeonato com dignidade, tentando surpreender em casa e somar pontos importantes para se afastar do fim da tabela.

Destaque: Facundo Waller é o jogador mais criativo do elenco, sendo responsável por armar as jogadas e ditar o ritmo da equipe.

Club Necaxa

Sob o comando de Nicolás Larcamón, o Necaxa tenta consolidar sua vaga no mata-mata. A equipe, apesar de uma sequência recente sem vitórias, mostrou organização e vem confiante para enfrentar o Puebla fora de casa.

Destaque: José Paradela vem se destacando na transição ofensiva e no controle de meio-campo.

Retrospecto e confronto direto

Nos últimos 10 confrontos diretos, os números são equilibrados:

Puebla venceu 4 vezes

Necaxa também venceu 4

2 empates

Nos últimos 4 confrontos entre os treinadores, Guede leva vantagem com 2 vitórias contra 1 de Larcamón.

Estatísticas e probabilidades

Vitória do Puebla : 22% (odd: 4.33)

: 22% (odd: 4.33) Empate : 27% (odd: 3.60)

: 27% (odd: 3.60) Vitória do Necaxa: 51% (odd: 1.80)

O árbitro Guillermo Pacheco Larios é conhecido por aplicar em média 4,61 cartões por partida, o que pode indicar um jogo truncado e com muitas faltas.

Onde assistir

Até o momento, não há confirmação de transmissão em canais brasileiros, mas é possível acompanhar em tempo real via plataformas como Sofascore e Flashscore.

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.