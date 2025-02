Defesa Civil Realiza Ações Emergenciais no Município para Reparação dos Danos Causados pela Chuva

Posted on

Os beneficiários do programa “Mais Social” vão ter um Natal mais alegre e festivo com uma ceia garantida com o “13º salário”, que foi disponibilizado na última terça-feira (17) pelo Governo de Mato Grosso do Sul. O “Mais Social” é um auxílio financeiro que promove a segurança alimentar. O beneficiário recebe R$ 450 todos os […]