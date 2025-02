Sedes fará recadastramento de instituições beneficiadas pelo Banco de Alimentos

06/02/2025 |

21:00 |

163

Associações que recebem gêneros alimentícios gratuitamente por meio do Banco de Alimentos, um dos equipamentos gerenciados pela Secretaria de Desenvolvimento Social de João Pessoa (Sedes), deverão fazer um recadastramento. Todas as orientações de como será o processo foram explicadas durante encontro com representantes das entidades beneficiadas, nesta quarta-feira (5), no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. Este ano, o recadastramento será online, pela plataforma de protocolos da Prefeitura.

Todas as associações deverão enviar a documentação obrigatória entre os dias 12 e 28 de fevereiro. Essa documentação inclui comprovante de inscrição do CNPJ atualizado, RG e CPF do presidente ou representante legal da instituição, comprovante de endereço, estatuto ou regimento da instituição, ata de posse mais recente, lista dos beneficiários atualizada. Também é obrigatório o envio do certificado de registro em pelo menos um dos Conselhos Municipais de Direitos.

Toda a documentação será analisada e as instituições que estiverem regularizadas irão receber os gêneros alimentícios in natura. Mais detalhes sobre o recadastramento estará disponível em nota de chamamento público a ser publicada no Diário Oficial da Prefeitura de João Pessoa.

Bando de Alimentos – É um dos equipamentos gerenciados pela Secretaria de Desenvolvimento Social de João Pessoa (Sedes), que coloca em prática ações de Segurança Alimentar e Nutricional, em parceria com o Governo Federal, através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A iniciativa presta uma importante assistência as instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade social.

Só em 2024 foram distribuídas mais de 600 toneladas de alimentos para os Centros de Referência da Assistência Social (Cras), associações, Organizações Não Governamentais, hospitais e instituições de caridade com sede em João Pessoa.