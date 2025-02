Prefeitura realiza pinturas em equipamentos públicos

Rosi Masiero





Secretaria de Manutenção da Cidade

Os espaços de públicos da cidade recebem, periodicamente, manutenção e pintura geral em playground, quadras de cimento, academias ao ar livre, bancos, guias, jogos, tabelas de basquete, gradis de passarelas, bebedouros, entre outros. Para a realização do serviço a Prefeitura de São José dos Campos mantém uma equipe exclusiva.

Em janeiro deste ano foram realizadas pinturas em 10 parquinhos, em várias regiões da cidade, como: Altos de Santana, Limoeiro, Campo dos Alemães, Bosque dos Eucaliptos, Jardim Valparaiba, Jardim Topázio, entre outros.

O serviço também foi realizado em seis quadras, nos bairros: Campos de São José, Limoeiro, Bosque dos Eucaliptos, Jardim Guimarães, Parque dos Ipês e Jardim Itapuã. As academias ao ar livre do Altos da Ponte, Novo Horizonte e Jardim Itapuã também ficaram novinhas com a pintura.

Fevereiro

Neste mês, os serviços de manutenção serão na passarela Dr José Shinzatom, localizada na entrada do bairro Urbanova, com pintura dos arcos e da estrutura.

A passarela tem 4,5 metros de largura e faz a ligação da ciclovia e da calçada das avenidas Lineu de Moura e Shishima Hifumi, por cima do Rio Paraíba.

Manutenção

As equipe da Prefeitura trabalham ainda na recuperação de praças, parques, jardins e áreas de lazer, bem como a manutenção ou substituição de equipamentos. Além disso, são promovidas ações de paisagismo, limpeza, recuperação de coletoras de lixo, instalação e recuperação de corrimões.

O munícipe pode ajudar a conservar os espaços públicos não danificando os equipamentos e comunicando pelo 156 casos de denúncia ou necessidade de serviços.



