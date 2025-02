Agências Reguladoras autorizam reajuste das tarifas de água e esgoto da Casan

Foto: Divulgação / Casan

A Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina (Aresc), Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Aris), Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí (Agir) e Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental (CISAM-SUL), autorizaram o reajuste tarifário anual de 2025 da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan).

A correção foi de 5,56% e será aplicada a partir de 1º de março de 2025 nas tarifas de água, esgoto e na tabela de serviços e infrações. Os novos valores foram calculados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação no Brasil. O percentual corresponde ao acumulado do IPCA entre abril/2023 e setembro/2024.

O reajuste se aplica a todas as faixas de consumo e foi estabelecido por deliberação das quatro Agências Reguladoras responsáveis por fiscalizar e regular as atividades da Companhia. As tabelas atualizadas estão disponibilizadas no site da Casan: www.casan.com.br no link Orientações ao Usuário – Tarifas CASAN, onde os consumidores podem conferir os novos valores detalhadamente.

Confira a tabela abaixo: