Chácaras Reunidas terá interdição para corrida

Neste domingo (9), a Prefeitura de São José dos Campos vai interditar vias no bairro Chácaras Reunidas para a realização da corrida Three Lions. Todos os locais estarão sinalizados.

A interdição do percurso está prevista para ocorrer das 05h às 11h.

Os percursos de 3km e 5km serão no Chácaras Reunidas. A largada da corrida será entre a Rua Miracena com a Rua Moxotó, e o percurso passará por: Rua Miracena, Avenida Marginal B, Avenida Central e Rua Moxotó. O acesso às empresas e residências será controlado e realizado com escolta pelos agentes.

Não será necessário desvio de ônibus, o acesso do transporte público será garantido e acompanhado pelos agentes.



Secretaria de Mobilidade Urbana