ONDE ASSISTIR Real Madrid x Atlético de Madrid AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (08/02)

A partida entre Real Madrid x Atlético de Madrid acontece HOJE (08/02), às 17 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Real que buscar os três pontos em seus domínios.

Prévia: Real Madrid x Atlético de Madrid – Prognóstico, Notícias e Prováveis Escalações

O aguardado Derby de Madrid acontecerá no próximo sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu. O confronto coloca frente a frente o líder Real Madrid e o vice-líder Atlético de Madrid, separados por apenas um ponto na tabela da La Liga 2024/25.

Momento das Equipes

O Real Madrid, comandado por Carlo Ancelotti, tem demonstrado força na temporada, mas ainda busca maior consistência. Os Merengues chegam para o clássico após vencer o Leganés por 3 a 2 na Copa do Rei, garantindo vaga na semifinal. No entanto, sofreram uma inesperada derrota por 1 a 0 para o Espanyol na última rodada da La Liga, o que acirrou ainda mais a disputa pelo título.

Já o Atlético de Madrid, de Diego Simeone, tem mostrado um desempenho sólido e convincente. A equipe venceu o Mallorca por 2 a 0 na última rodada e atropelou o Getafe por 5 a 0 na Copa do Rei. Os Colchoneros estão invictos contra o Real nos últimos quatro confrontos pela liga e buscam quebrar o jejum de vitórias no Bernabéu, onde não vencem pela La Liga desde 2016.

Últimos Confrontos Diretos

23/09/2024 – Atlético de Madrid 1-1 Real Madrid (La Liga)

– Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid (La Liga) 24/09/2023 – Atlético de Madrid 3-1 Real Madrid (La Liga)

Os dois últimos encontros no Bernabéu terminaram empatados por 1 a 1, o que mostra um equilíbrio recente entre as equipes.

Notícias das Equipes

O Real Madrid tem boas notícias, já que Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Lucas Vázquez e Eduardo Camavinga devem retornar após problemas físicos. No entanto, Antonio Rüdiger (coxa) e Dani Carvajal (joelho) estão fora, e Eder Militão segue afastado.

Pelo lado do Atlético de Madrid, Robin Le Normand está suspenso, mas a equipe não tem desfalques significativos. Pablo Barrios voltou a treinar e pode ser opção. No ataque, Antoine Griezmann e Julián Álvarez formam a dupla ofensiva, deixando Alexander Sorloth no banco.

Prováveis Escalações

Real Madrid (4-2-3-1):

Courtois; Vázquez, Tchouaméni, Asencio, Mendy; Valverde, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinícius Jr; Mbappé.

Técnico: Carlo Ancelotti

Atlético de Madrid (4-4-2):

Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet, Galán; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Álvarez, Griezmann.

Técnico: Diego Simeone

Previsão e Palpite

O equilíbrio marca os últimos encontros entre Real Madrid e Atlético de Madrid, e três dos últimos quatro duelos terminaram empatados por 1 a 1. O Real Madrid terá o fator casa e reforços importantes, mas enfrenta um Atlético bem estruturado e eficiente defensivamente.

🔹 Palpite: Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid

O empate parece o resultado mais provável, dada a solidez defensiva do Atlético e o momento instável do Real Madrid.

Onde Assistir?

No Brasil, a transmissão do Derby de Madrid será realizada pelos canais ESPN e Star+, com início da cobertura a partir das 16h30 (de Brasília).

Este clássico promete fortes emoções e pode definir os rumos da disputa pelo título da La Liga!

O Campeonato Espanhol é exclusividade dos canais Disney no Brasil. Incluindo ESPN, ESPN2. ESPN 3 E ESPN+.

