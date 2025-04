ASSISTIR AO VIVO Sivasspor x Fenerbahce Campeonato Turco, HOJE (13/04), PROVÁVEIS ESCALAÇÕES, PALPITES

Prévia: Sivasspor x Fenerbahce – Escalações, Notícias e Palpites

Data: Domingo, 13 de abril de 2025

Horário: 13h (de Brasília)

Local: Estádio Yeni Sivas 4 Eylül, Turquia

Campeonato: Super Lig Turca – Rodada 31

No próximo domingo, o Sivasspor recebe o Fenerbahce em um duelo que promete agitar a 31ª rodada da Super Lig. Enquanto o time da casa luta desesperadamente para fugir do rebaixamento, os visitantes ainda sonham com o título nacional e devem entrar com força máxima.

Situação das Equipes

O Sivasspor ocupa atualmente a 16ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 31 pontos — apenas dois a menos que o primeiro time fora do Z3. O time vem mostrando sinais de recuperação, com uma sequência de dois jogos sem derrota, incluindo uma goleada por 5 a 1 sobre o Adana Demirspor e um empate em 1 a 1 com o Caykur Rizespor. Atuando em casa, o time tem bom desempenho: 23 de seus 31 pontos foram conquistados no Yeni Sivas Stadium.

Já o Fenerbahce está em segundo lugar com 68 pontos, três atrás do líder Galatasaray. A equipe comandada por José Mourinho vem embalada por uma grande vitória por 4 a 1 sobre o Trabzonspor, com destaque para o brasileiro Anderson Talisca, autor de um hat-trick. Eliminado da Liga Europa e da Copa da Turquia, o Fener agora foca 100% na corrida pelo título nacional.

Desfalques e Escalações Prováveis

O Sivasspor segue sem poder contar com o atacante Fode Koita, lesionado, enquanto Mehmet Albayrak ainda não está 100% fisicamente. O goleiro Djordje Nikolic também permanece fora.

Provável escalação do Sivasspor:

Vural; Ciftci, Cigerci, Radakovic, Paluli; Moutoussamy, Charisis, Bekiroglu; Rodrigues, Manaj, Boke

O Fenerbahce tem como baixas os defensores Jayden Oosterwolde e Rodrigo Becao, ambos fora da temporada por lesão nos ligamentos. Talisca deve começar como titular após a grande atuação no último jogo.

Provável escalação do Fenerbahce:

Egribayat; Skriniar, Akcicek, Muldur; Aydin, Amrabat, Fred, Kostic; Syzmanski; En-Neysri, Talisca

Retrospecto e Palpite

No confronto do primeiro turno, o Fenerbahce goleou o Sivasspor por 4 a 0. Historicamente, o clube de Istambul leva ampla vantagem, e agora, com o foco total na liga, deve manter sua sequência positiva.

Palpite: Sivasspor 1×3 Fenerbahce

Apesar da luta do Sivasspor para escapar do rebaixamento, a qualidade técnica e o momento do Fenerbahce devem prevalecer. A expectativa é de mais um show de Talisca, que vive grande fase.

Tags: Sivasspor x Fenerbahce, Super Lig Turca, prévia do jogo, escalações, Anderson Talisca, José Mourinho, aposta esportiva, rodada 31, futebol turco, luta contra o rebaixamento, corrida pelo título

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo para os fãs de futebol turco, com detalhes sobre horários e canais de transmissão disponíveis localmente.