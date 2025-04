GCM apreende 323 porções de drogas e veículo suspeito no bairro João Romão – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, durante patrulhamento preventivo pelo bairro João Romão, na Zona Leste da cidade, apreendeu 323 porções de drogas e um veículo suspeito. O caso aconteceu por volta das 9h30 de sábado (12).

Na Rua Odorico Rodrigues de Oliveira, os guardas notaram um veículo Corolla prata parado sobre a calçada, com a porta do motorista aberta. Dentro havia um homem que, ao notar a chegada da viatura, desceu do veículo e correu com uma sacola plástica na mão, que caiu ao chão. Ele continuou a fuga e entrou em uma área de mata, não sendo localizado.

Ao verificar a sacola, a GCM constatou que havia 75 porções de cocaína, 81 de maconha, 15 de ice, 150 de crack e duas de material desconhecido. No veículo, nada de ilícito foi encontrado, mas os números de chassi e de motor, bem como a plaqueta de identificação apresentavam sinais de adulteração.

O veículo e a droga foram apresentados no Plantão da Polícia Civil, onde houve o registro da ocorrência e o delegado determinou que os objetos apreendidos fossem submetidos à perícia técnica, para uma identificação mais precisa.