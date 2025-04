Corpo de Bombeiros Militar investe em tecnologia de radiocomunicação digital para agilizar o atendimento à população

Foto: Divulgação / CBMSC

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) investiu mais de R$ 5 milhões na aquisição de 640 terminais de radiocomunicação digital, entre modelos móveis e portáteis. Os novos equipamentos já foram distribuídos para diversas regiões do estado e vão agilizar o atendimento a ocorrências e melhorar a comunicação entre as equipes.

A compra foi realizada por meio da Divisão de Tecnologia da Informação (DiTI) e da Diretoria de Logística e Finanças (DLF). Os rádios móveis serão instalados nas viaturas, enquanto os portáteis — conhecidos como HTs (Handy Talkies) — ficarão com os bombeiros durante o atendimento.

Segundo o major Rodrigo Ghisolfi, da DiTI, os aparelhos contam com tecnologia avançada e diversas funcionalidades. “Com esses equipamentos, a comunicação será mais clara, rápida e segura, o que impacta diretamente na agilidade das operações e na segurança das equipes. É um passo importante na modernização do nosso trabalho”, afirma.

As Organizações de Bombeiros Militares (OBMs) contempladas com os novos rádios incluem unidades em Florianópolis, Fraiburgo, Videira, Araranguá, Lages, São Joaquim, Chapecó, Araquari, Itajaí, Itapoá, Navegantes, Mafra, Major Vieira, São José, Joaçaba, Maravilha, Descanso, Presidente Getúlio (e os convênios com Witmarsum e José Boiteux), Blumenau, Brusque, Imbituba, Laguna, Faxinal dos Guedes e São Lourenço do Oeste.

A iniciativa faz parte do plano de digitalização do sistema de comunicação do CBMSC. A próxima fase inclui a instalação e ativação da infraestrutura digital, o que deve ampliar a cobertura do sinal de rádio e aumentar ainda mais a eficiência no atendimento à população.